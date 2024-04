Festival Les Anthroposcènes : L’Océan Vu Du Coeur Ciné Pathé Evreux Cinéma Évreux, samedi 18 mai 2024.

Festival Les Anthroposcènes : L’Océan Vu Du Coeur Ciné Pathé Evreux Cinéma Évreux Eure

Longtemps, l’Océan nous a paru inaltérable et inépuisable, mais l’impact de nos actions sur sa biodiversité et sa température est alarmant. Dans L’Océan vu du cœur, suite de La Terre vue du cœur, Hubert Reeves, entouré de scientifiques et d’explorateurs passionnés, nous propose de redécouvrir ce qui le menace et surtout, sa capacité de régénération phénoménale. Un hymne au Vivant, dans ce qu’il a de plus riche, de plus précieux et nécessaire à préserver si l’on veut survivre, parmi d’autres espèces, sur notre planète bleue.

Durée 96min

#anthroposcenes24

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 15:00:00

fin : 2024-05-18 16:30:00

Cinéma 3 Rue du 7ème Chasseur

Évreux 27000 Eure Normandie bonjour@letangram.com

