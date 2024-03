Festival Les Anthroposcènes Habiter le Seuil Le Kubb Évreux, dimanche 19 mai 2024.

C’est au large de l’île de La Réunion que la chorégraphe est allée à la rencontre des baleines à bosses et qu’elle est revenue avec l’idée de ce spectacle. Sur scène, elles sont deux à établir le lien, à créer l’illusion marine, à restituer le geste, à donner à voir et entendre le souffle, la respiration, la retenue.

François Joncour signe le paysage sonore sous-marin , une bande musicale constituée à partir de chants des baleines, de compositions électro-acoustiques et de voix lyriques. Elle accompagne le duo dans une prestation artistique qui se veut aussi une sensibilisation écologique à la défense de l’environnement et de la faune. Un entre- deux. Une plongée dans un étonnant alphabet chorégraphique. Une surprenante apesanteur. Un voyage sensoriel .

Durée 50 min

#anthroposcenes24

Début : 2024-05-19 20:00:00

fin : 2024-05-19

Le Kubb 1 Avenue Aristide Briand

Évreux 27000 Eure

