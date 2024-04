Festival Les Anthroposcènes : Documentaire « Océans » Au Ciné Pathé Evreux Cinéma Évreux, mercredi 22 mai 2024.

Festival Les Anthroposcènes : Documentaire « Océans » Au Ciné Pathé Evreux Cinéma Évreux Eure

Filer à 10 nœuds au cœur d’un banc de thons en chasse, accompagner les dauphins dans leurs folles cavalcades, nager avec le grand requin blanc épaule contre nageoire… Le film Océans, c’est être poisson parmi les poissons.

Après Himalaya et Le peuple migrateur, Jacques Perrin nous entraîne, avec des moyens de tournage inédits, des banquises polaires aux tropiques, au cœur des océans et de ses tempêtes pour nous faire redécouvrir les créatures marines connues, méconnues, ignorées.

Océans s’interroge sur l’empreinte que l’Homme impose à la vie sauvage et répond par l’image et l’émotion à la question : « L’Océan ? C’est quoi l’Océan ? ».

César 2011 du meilleur documentaire.

Durée 103min

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 21:00:00

fin : 2024-05-22

Cinéma 3 Rue du 7ème Chasseur

Évreux 27000 Eure Normandie bonjour@letangram.com

