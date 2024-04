Festival Les Anthroposcènes : Documentaire « La Rivière » Au Ciné Pathé Evreux Cinéma Évreux, samedi 25 mai 2024.

Festival Les Anthroposcènes : Documentaire « La Rivière » Au Ciné Pathé Evreux Cinéma Évreux Eure

Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes qu’on appelle les gaves. Les champs de maïs les assoiffent, les barrages bloquent la circulation du saumon. L’activité humaine bouleverse le cycle de l’eau et la biodiversité de la rivière. Des hommes et des femmes tendent leur regard curieux et amoureux vers ce monde fascinant fait de beauté et de désastre.

Durée 144min

#anthroposcenes24

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:00:00

fin : 2024-05-25

Cinéma 3 Rue du 7ème Chasseur

Évreux 27000 Eure Normandie bonjour@letangram.com

L’événement Festival Les Anthroposcènes : Documentaire « La Rivière » Au Ciné Pathé Evreux Évreux a été mis à jour le 2024-04-10 par Comptoir des Loisirs