2022-06-03 15:00:00 – 2022-06-05 19:00:00

Alors…on danse est le fil conducteur de cette 25ème édition et permettra, tout au long du festival, de découvrir des spectacles mettant en scène le corps en mouvement, sur le bitume, dans les airs, dans l'espace urbain ou dans l'espace vert du Parc de la Rabière. L'application Les Années Joué est disponible dès maintenant sur les stores. Durant le festival vous pourrez personnaliser votre programme, recevoir toute l'actualité des Années Joué et vous géolocaliser en temps réel. Après 2 éditions, l'une annulée, l'autre modifiée, le festival des arts de la rue, les Années Joué, revient les 3, 4 et 5 juin 2022 en plein cœur de la Ville de Joué-lès-Tours ! Au programme : Musique, Théâtre, Déambulations, Danses, Acrobaties…

dernière mise à jour : 2022-05-19

