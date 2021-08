Aucamville Cinéma Jean Marais Aucamville FESTIVAL LES ANIMÉS #6 : Soirée de clôture ciné-concert : Alice comédies Vol.1 Cinéma Jean Marais Aucamville Catégorie d’évènement: Aucamville

Cinéma Jean Marais, le samedi 23 octobre à 20:00

Musique jouée par l’Orchestre de Chambre d’Hôte : Jean-Paul RAFFIT (guitare électrique, effets) et Isabelle BAGUR (flûte traversière, petits objets). Trésor d’inventivité, de drôlerie et de poésie, Alice Comédies est une série de courts-métrages créés par Walt Disney dans les années 1920. Ils sont considérés comme ses premiers chefs-d’oeuvre. Ciné-concert organisé par la mairie d’Aucamville (le volume 2 avait été présenté le 24 mars 2019). Samedi 23 octobre à 20 h dès 3 ans Réservation conseillée : infos@cinesdecocagnes.fr / 09 64 41 55 12

Cinéma Jean Marais 2 rue des écoles Aucamville

