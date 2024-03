Festival Les Ânes TÊTus Lac du Moulin, Le Soler Le Soler, samedi 18 mai 2024.

Festival Les Ânes TÊTus Un festival familial et festif avec une line-Up éclectique mélangeant artistes internationaux et mettant en avant nos artistes locaux pour le plus grand bonheur des petits et des grands enfants. 18 et 19 mai Lac du Moulin, Le Soler

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-19T17:00:00+02:00 – 2024-05-19T23:59:00+02:00

Samedi 18 mai 2024 : Marnik, Dj Abdel, Sound Of Legend, DJ R’AN, NJ, Koster, Etienne Muka

Dimanche 19 mai 2024 : Djibril Cissé, Oriska, Dj Anouar, Low, Ruben Conga, Arno J, Jeremy Cricket, Joan Cesaire, Dav. J. Collins, Philippe Alvarez

Imaginez un week-end de convivialité, de bonheur et de partage, tout en découvrant les merveilles de notre belle région dans un lieu idyllique. Les festivaliers peuvent profiter d’une ambiance conviviale et festive, tout en découvrant des artistes émergents et reconnus. C’est ce que nous voulions faire ressentir. Notre Festa est un événement qui met en avant la richesse de la culture catalane tout en préservant notre environnement.

Seul(e), en famille, en couple ou entre ami(e)s. Notre équipe passionnée et dévouée a pour objectif de créer une atmosphère de positivité.

Lac du Moulin, Le Soler D39 Route de Pézilla, Le Soler Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie

