FESTIVAL LES ANES TETUS – 1 JOUR LAC DU MOULIN – SOLER Le Soler, samedi 18 mai 2024.

Pour cette seconde édition, Les Ânes TÊTus reviennent sur deux jours avec une programmation riche et diversifiée. De l’électro au Hip-Hop en passant par le Latino, cette année est placée sous le signe de la solidarité et de l’amour et du partage ! Les Ânes TÊTus, c’est avant tout une expérience, un événement culturel pour tous aux valeurs éco-responsables.La cause animale faisant partie intégrante du festival, une partie des bénéfices engendrés sera reversée à l’association « Un Gîte Une Gamelle ».Ce festival festif et familial à l’identité catalane valorise les acteurs du territoire que ce soit dans les prestataires intervenants, les artistes ou encore les associations. Le festival est gratuit pour les enfants de moins de 14 ans. Programmation en cours :Samedi : DJ Abdel, DJ R’An, Sound Of Legend, NJ, Koster, Etienne Muka, … programmation à suivreDimanche : Djibril Cissé, Ruben Conga, Oriska, Dav. J Collins, … programmation à suivre Parking : Face au festival et gratuitPersonnes en situation d’handicap : Parking spécifique et emplacement réservé dans le festival Heure de début : 17h

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-05-18 à 17:00

LAC DU MOULIN – SOLER .RD39, ROUTE DE PEZILLA 66270 Le Soler 66