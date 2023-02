Festival Les Amazones Modernes | Independent Queen, 11 mars 2023, Villers-Saint-Paul .

Festival Les Amazones Modernes | Independent Queen

2 Rue Victor Grignard Villers-Saint-Paul Oise

2023-03-11 – 2023-03-11

Villers-Saint-Paul

Oise

COMÉDIE MUSICALE

Dans un royaume prospère où les femmes sont au pouvoir, la reine Doah ne parvient pas à avoir une héritière pour lui succéder sur le trône. Elle se voit alors contrainte de se tourner vers des forces obscures, afin de pouvoir procréer. Une comédie musicale « du peuple » (elle regroupe professionnels et amateurs) qui aborde l’indépendance des femmes, les valeurs familiales, le lien fraternel et l’histoire afro-caribéenne à l’ère de la royauté.

Spectacle programmé par Le Trait d’Union à la salle Henri Salvador

2, rue Victor Grignard 60870 VILLERS-SAINT-PAUL

Tarif unique: 3€/personne

Durée: 1h30 avec entracte de 20 min

Réservation obligatoire auprès du Trait d’Union

La Grange à Musique s’associe avec les services et associations culturelles de l’agglomération et vous donne rendez-vous du 7 au 18 mars pour cette seconde édition du Festival Les Amazones Modernes. Concerts et théâtre autour de la figure féminine militante et interculturelle.

Retrouvez toute la programmation sur le site https://www.gam-creil.fr/les-amazones-modernes/

+33 3 44 66 32 55 https://www.gam-creil.fr/evenement/independent-queen/

theatre traversière

Villers-Saint-Paul

dernière mise à jour : 2023-02-07 par