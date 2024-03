Festival Les Amazones Modernes | Exposition AMAZONES, féminités guerrières, une odyssée artistique Creil, lundi 11 mars 2024.

Festival Les Amazones Modernes | Exposition AMAZONES, féminités guerrières, une odyssée artistique Creil Oise

Les Amazones Modernes c’est un festival avec des concerts, de la danse, de l’humour, de l’art… autour de la figure féminine militante et interculturelle dans différentes communes de l’agglomération de Creil.

Dans le cadre de ce Festival, découvrez l’exposition « AMAZONES, Féminités guerrières, une odyssée artistique » des deux artistes Ornithoryin et Shupa One à l’Espace Matisse du 11 mars au 2 mai.

Ornithoryn

Ce qu’aime Ornithoryn dans la création artistique, c’est la façon dont les idées et les caractères deviennent quelques traits et couleurs.

Les couleurs et les personnages féminins sont particulièrement présents dans ses créations, ces éléments l’animent.

Ornithoryn souhaite mettre en avant les différentes facettes de ces guerrières (Femme en général), telles que la féminité, la force et la solidarité féminine.

L’artiste nous propose un voyage entre les Amazones de la mythologie , les Amazones du royaume de Dahomey et les guerrières d’aujourd’hui, en réalisant des œuvres » illustrations » vives et douces par les couleurs et les gestes. Ces créations représenteront différentes figures de l’Amazone.

Shupa One

Shupa One veut capturer la symbolique du mouvement chez les Amazones, tel que leur agilité au combat et leurs danses. Ses œuvres représenteront la dynamique des combats, la fluidité des tissus (en étudiant leurs motifs en mouvement), la puissance des armes (éléments géométriques), et la posture des guerrières. Cette exploration se traduira par des toiles suggestives mélangeant abstrait et figuratif, pour refléter l’énergie des Amazones.

Par la musique, en écho au festival des Amazones Moderne, l’artiste proposera d’incarner une dimension sonore à certaines œuvres. L’idée est de créer des toiles/sculptures qui peuvent être « écoutées avec les yeux, offrant une expérience sensorielle où la vue et l’ouïe se rencontrent.

Certaines œuvres seront l’interprétation visuelle d’un morceau de musique en relation avec les Amazones.

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la galerie: du mardi au samedi de 14h à 17h 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11 14:00:00

fin : 2024-05-02 17:00:00

101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux

Creil 60100 Oise Hauts-de-France espace.matisse@mairie-creil.fr

