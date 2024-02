Festival Les Amazones Modernes | Concert Sandra Nkake + Léonie Creil, samedi 16 mars 2024.

Les Amazones Modernes c’est un festival avec des concerts, de la danse, de l’humour… autour de la figure féminine militante et interculturelle dans différentes communes de l’agglomération de Creil.

Dans le cadre de ce Festival, découvrez en concert Nkake et Léonie à la Grange à musique le Samedi 16 mars à 20h30.

Entière, authentique et généreuse, Sandra Nkaké réinvente son univers musical à chaque album. Sa voix puissante et singulière se déploie sur scène avec une ampleur et un magnétisme que le public reçoit comme un cadeau. Lauréate d’une Victoire de la Musique en 2012, elle revient avec SCARS, son quatrième album. Un écrin de chansons soul, rock et folk qui nous emportent dans un voyage en apesanteur, portées par le souffle et les mots de Sandra.

Léonie est une jeune artiste, auteure et interprète, passionnée de musique depuis son plus jeune âge. Son style est influencé par le R’n’B et la Soul qu’elle remanie habilement, en utilisant ses références musicales, comme Jorja Smith, Erykah Badu, ou encore Lauryn Hill.

Programme complet du festival sur le site www.gam-creil.fr

Renseignements à la Grange à Musique au 03 44 72 21 40 ou gam@mairie-creil.fr 11.511.5 11.5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

16 Boulevard Salvador Allende

Creil 60100 Oise Hauts-de-France gam@mairie-creil.fr

