Festival Les Amazones Modernes | Club Michelle Jailaref Creil, jeudi 21 mars 2024.

Les Amazones Modernes c’est un festival avec des concerts, de la danse, de l’humour… autour de la figure féminine militante et interculturelle dans différentes communes de l’agglomération de Creil.

Dans le cadre de ce Festival, la Grange à musique propose une rencontre « Club Michelle Jailaref » le jeudi 21 mars à 19h à l’Espace Matisse de Creil.

Notre tant convoité Club d’écoute continue de s’exporter, après la Médiathèque Antoine Chanut, on pose les platines à l’Espace Henri Matisse. Rappelons le principe apportez un ou plusieurs disques qui vous touchent, on les écoute et on en parle ensemble. Petite subtilité pour cette édition spéciale Amazones Modernes comme vous l’avez remarqué Michel laisse sa place à Michelle, de ce fait le disque doit être chanté, écrit ou composé par une femme.

101 rue Jean-baptiste Carpeaux 60100 Creil

Gratuit

Programme complet du festival sur le site www.gam-creil.fr

Renseignements à la Grange à Musique au 03 44 72 21 40 ou gam@mairie-creil.fr

Début : 2024-03-21 19:00:00

fin : 2024-03-21 21:00:00

101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux

Creil 60100 Oise Hauts-de-France gam@mairie-creil.fr

