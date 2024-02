Festival Les Amazones Modernes | Charlotte Boisselier Montataire, vendredi 22 mars 2024.

Les Amazones Modernes c’est un festival avec des concerts, de la danse, de l’humour… autour de la figure féminine militante et interculturelle dans différentes communes de l’agglomération de Creil.

Dans le cadre de ce festival, découvrez trois spectacles d’humour au Palace de Montataire: Charlotte Boisselier le Vendredi 22 mars à 20h30, Karine Dubernet Samedi 23 mars à 20h30 et Elodie Arnould Dimanche 24 mars à 18h.

Dans un stand up barré, et toujours accompagnée de personnages explosifs, Charlotte Boisselier nous donne, avec humour, sa vision des choses et des gens qui l’entourent avec la singularité et la sensibilité qui la caractérisent.

Elle a bien grandi et se livre, avec plus de maturité, sur les sujets d’actualité qui la touchent. Charlotte prône la tolérance et se refuse à entrer dans une case car, pour elle, les cases c’est simple il y a ceux qui essaient de se caser, ceux qui ne rentrent pas dedans, et ceux à qui il en manque ! Point.

Découvrez le programme complet du festival sur le site www.gam-creil.fr

Renseignements et réservations au Palace au 03 44 24 69 97 ou lepalace@mairie-montataire.fr 33 3 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22 21:30:00

8 bis Rue des Déportés

Montataire 60160 Oise Hauts-de-France lepalace@mairie-montataire.fr

