FESTIVAL LES ALPAGAS BLEUS PARC DU CHATEAU DES ROHAN Saverne, samedi 20 juillet 2024.

Le festival des Alpagas Bleus est né d’une collaboration entre la Ville de Saverne et l’entreprise Produc-Son. Le festival se déroulera sur trois jours et proposera une programmation variée avec des artistes de renom et des talents émergents. Nous avons sélectionné les meilleurs groupes et chanteurs de la scène pop et rock pour offrir aux festivaliers une expérience musicale originale et inoubliable.Les Alpagas Bleus, le rendez-vous incontournable de l’été dans le Nord Alsace.Infos pratiques :Festival plein airOrganisateur : PRODUC SON – la ville de Saverne et le comité des fêtesOuvertures des portes : 18h00Petite restauration sur placePossibilité de pass 3 joursPROGRAMMATION :Jeudi 18 juillet 2024 : The Sparkle Family SlimaneVendredi 19 juillet 2024 : Will Barber Louis Bertignac Ana PopovicSamedi 20 juillet 2024 : L.E.J Ibrahim Maalouf LUV

Tarif : 20.00 – 35.50 euros.

Début : 2024-07-20 à 19:30

Réservez votre billet ici

PARC DU CHATEAU DES ROHAN PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 67700 Saverne 67