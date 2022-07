Festival Les alentours / Triptyque, 7 août 2022, .

Festival Les alentours / Triptyque



2022-08-07 18:00:00 – 2022-08-07 21:00:00

Dans les années 90, le trio Triptyque composé de Jacques Pellen, Jacky et Patrick Molard a enregistré un album et a tourné internationalement pendant près de 10 années, avec une approche très novatrice sur un répertoire de musiques traditionnelles, de compositions, mêlées d’improvisation.

Jacques Pellen nous a quittés brusquement en 2020, laissant le projet de se reformer lettre morte. Jacky Molard a proposé à Patrick de re-créer un Triptyque en hommage à Jacques.

Le répertoire est fait de morceaux que Jacques a joués avec Triptyque, mais aussi dans d’autres formations ( BalTribal, Celtic Procession…)

Jacky Molard : violon

Patrick Molard : cornemuse, biniou

Sylvain Barou : flûtes

Ronan Pellen : cistre

Hélène Labarrière : contrebasse

Les alentours évoquent dans un même élan la proximité et l’altérité : cultiver les liens avec son propre entourage, sortir de chez soi pour se créer de nouveaux voisinages !

C’est ainsi que du 15 juillet au 7 août, entre Plessé et Redon, le festival « Les alentours » associe les musiciens et acteurs culturels du collectif À la Zim !, les paysans de la ferme des 7 chemins et les cuisiniers de l’Université des Sciences et des Pratiques Gastronomiques pour proposer en 7 soirées une programmation musicale créative issue des musiques traditionnelles d’ici et d’ailleurs et une programmation culinaire savoureuse et locavore !

À la ferme des 7 chemins à Plessé se succèderont dans la grange, ambiances de transe et de danse avec le maloya de Danyèl Waro, la pizzica du Sud-Italie du Canzoniere Grecanico Salentino, la fantaisie burlesque de Socalled, les rondes de Ciac Boum, les bourrées auvergnates du Duo Cognet ou les ridées de Folaod et des Frères Paranthoën. Au cloître du P’tit Théâtre Notre Dame à Redon, dans un cadre intimiste, Granas, La Litanie des Cimes et Triptyque emmèneront les musiques populaires vers des harmonies vibratoires subjugantes.

Nourricière, populaire, conviviale, exigeante et accessible, promouvant les produits et producteurs locaux, la cuisine que proposeront Xavier Hamon et Frédérick Loussouarn durant ces 4 week-ends entrera sans cesse en résonance avec ce qui se jouera sur scène, maniant les codes traditionnels, les goûts du terroir et les enjeux contemporains pour imaginer une alimentation diverse, curieuse, éthique et écologique.

Soyez les bienvenus !

contact@alazim-muzik.com +33 6 86 11 28 56 http://www.lesalentours.alazim-muzik.com/programme/triptyque/

