Festival les Airs Mêlés « Lala’Itou » Gourhel, samedi 24 février 2024.

Les Airs Mêlées est un festival de chants et de rencontres chorales sur la pays de Ploërmel. Il a pur vocation de promouvoir le chant à tous les âges de la vie. Porté par l’association Philomèle et en partenariat avec le pôle culturel depuis 2009.

Lala’itou est un spectacle en chanson, qui se passe avec où, à peu près n’importe où ! Trois voix pour donner le tralala et vous embarquer à laisser vibrer sans complexe vos cordes vocales. Une guitare et un accordéon et un prompteur à roulettes pour faire valser le répertoire et le pavé ! Par la compagnie Dicilà

Sur réservation par mail à airs.meles@philomele.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24

salle des fêtes

Gourhel 56800 Morbihan Bretagne airs.meles@philomele.fr

