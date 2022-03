Festival “les 48h de la BD” Lalinde, 1 avril 2022, Lalinde.

Festival “les 48h de la BD” Médiathèque Av. du Général Leclerc Lalinde

2022-04-01 – 2022-04-02 Médiathèque Av. du Général Leclerc

Lalinde Dordogne

Le festival de la BD a lieu sur deux jours. Au programme samedi 2 avril, rencontre et ateliers avec la scénariste de BD, Anaïs Halard – 2 séances : 1 à 9h et 1 à 10h30 (gratuit et tout public). L’auteure nous parlera de son métier et dédicacera ses ouvrages. Vente de livres sur place par la librairie Grain de Lire !

+33 5 53 57 70 60

Festival de la BD

Médiathèque Av. du Général Leclerc Lalinde

