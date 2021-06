Festival les 3Z’M : Emotions Primitives MOSAÏC,le jardin des cultures, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Houplin-Ancoisne.

Festival les 3Z’M : Emotions Primitives

MOSAÏC, le jardin des cultures, le dimanche 18 juillet à 14:00

Au son des voix, de la batterie, de la harpe celtique et de la basse, le trio Loo fait résonner des chants d’ici et d’ailleurs. Des chants engagés racontent un peu de notre monde et de ces élans collectifs, de ces luttes menées pour rétablir une humanité parfois bafouée. Rendez-vous à 16h, 17h et 18h pour un concert de 30minutes. 60 places par session. Sur réservation sur place 30 minutes avant les représentations. Réservez dès à présent vos places pour participer à l’atelier de chant polyphonique et rejoindre le groupe le temps d’un chant. Atelier à 14h – durée : 1 h 30 9 places sur réservation en ligne, sur place ou par téléphone. [https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic](https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic) INFORMATIONS PRATIQUES – Ouverture du jardin : 10 h – 20 h / dernier accès à 19 h – Entrée au jardin payante : 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans - Atelier et concerts inclus dans le prix d'entrée MOSAÏC, le jardin des cultures a mis en place des mesures sanitaires particulières pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel : - Respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières. - Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos. - Port de masque obligatoire à partir de 11 ans dans les files d’attente et lors des regroupements (spectacles et animations) en extérieur / recommandé pour les 6-10 ans. - Les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1 sont autorisés / les masques faits maison sont interdits. - Installation de bornes de gel hydroalcoolique. - Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, des installations interactives et du matériel prêté. - Sens de visite réglementé. - Capacité d’accueil maximale de 3 500 personnes par jour. - Activités sur réservation préalable. 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans -(atelier et concerts inclus dans le prix d'entrée). Du 11 au 25 juillet Festival les 3Z’M : Émotions Primitives Triple M… Musiques de Monde à MOSAÏC ! Amateurs de musique, laissez place à vos « émotions primitives » aux rythmes du monde. MOSAÏC,le jardin des cultures 103 Rue Guy Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

