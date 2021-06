Festival les 3Z’M : Emotions Primitives MOSAÏC,le jardin des cultures, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Houplin-Ancoisne.

Festival les 3Z’M : Emotions Primitives

MOSAÏC, le jardin des cultures, le dimanche 11 juillet à 11:00

Mount Batulao, « la montagne lumière sur les roches » en philippin est un concert expérience retraçant l’évolution inversée de l’enfance jusqu’à la vie in utero. Ouverture vers l’imaginaire, ce spectacle propose un nouveau langage universel, un retour à des émotions primitives, source de développement des sens et des sensations. 11 h : petite-enfance, 6 mois à 3 ans. 25 places (accompagnants inclus). Sur réservation en ligne, par téléphone ou à l’entrée du jardin. [https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic](https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic) (en bas de la page, sous les abonnements). 15 h / 17 h : tout public. 60 places Sur réservation sur place 30 minutes avant les représentations. INFORMATIONS PRATIQUES * Ouverture du jardin : 10 h – 20 h / dernier accès à 19 h * Entrée au jardin payante : 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans * Spectacle inclus dans le prix d'entrée. MOSAÏC, le jardin des cultures a mis en place des mesures sanitaires particulières pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel : - Respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières. - Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos. - Port de masque obligatoire à partir de 11 ans dans les files d’attente et lors des regroupements (spectacles et animations) en extérieur / recommandé pour les 6-10 ans. - Les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1 sont autorisés / les masques faits maison sont interdits. - Installation de bornes de gel hydroalcoolique. - Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, des installations interactives et du matériel prêté. - Sens de visite réglementé. - Capacité d’accueil maximale de 3 500 personnes par jour. - Activités sur réservation préalable. 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans (spectacle inclus dans le prix d'entrée). Le Festival les 3Z’M : Émotions Primitives Triple M comme… Musiques de Monde à MOSAÏC ! Amateurs de musique, oreilles affutées, laissez place à vos « émotions primitives » aux rythmes du monde. MOSAÏC,le jardin des cultures 103 Rue Guy Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T11:00:00 2021-07-11T17:30:00