FESTIVAL LES 3 SOURCES Vittel, 30 juin 2022, Vittel.

FESTIVAL LES 3 SOURCES Stade Municipal Jean Bouloumié 1009 Avenue Georges Clemenceau Vittel

2022-06-30 19:00:00 – 2022-06-30 23:30:00 Stade Municipal Jean Bouloumié 1009 Avenue Georges Clemenceau

Vittel Vosges

35 EUR

Porté par les premiers jours d’été, le Festival Les 3 sources, situé au coeur des Vosges à Vittel (88), s’offre sa première édition les 30 juin, 1er et 2 juillet 2022 !

Après un long voyage, les trois sources de Vittel – la Grande source, la Bonne source et la source Hépar – font étape à la plaine des Vosges pour former une ressourçante bulle d’oxygène où l’on se laisse porter par les artistes des musiques actuelles qui dessinent le paysage musical d’aujourd’hui.

Un événement plein de fraîcheur pour petits et grands !

Pour cette première édition, ce sont 3 jours de musique qui vous attendent. 3 jours de joyeuse fête pour se retrouver ensemble, partager et vivre une expérience humaine et culturelle unique.

Côté programmation, l’équipe du festival a puisé dans les ressources des musiques actuelles pour faire jaillir une programmation solaire !

Le festival Les 3 sources s’annonce d’ores et déjà comme un rendez-vous plein de promesses !

Prêt.e.s à vous embarquer dans cette folle aventure pour un flot de beaux souvenirs ?

PROGRAMMATION :

Jeudi30 juin :

– EMMA PETERS

Emma Peters a 24 ans et elle chante ce qu’elle vit. Formule spontanée, sans prise de tête, qui vient des tripes et du cœur. Simple et sans fard, Emma Peters maîtrise l’art de captiver son public seulement armée de sa guitare et de ses mots. Une voix qui résonne déjà jusqu’au bout du monde. En effet, elle ne veut plus se cacher derrière les paroles d’un autre. « Je n’ai plus peur de dire putain ou sein. Je n’ai plus peur d’être moi-même ». En l’écoutant : on la croit.

– BRÖ

La jeune artiste de 25 ans mêle le tout dans une fusion des genres portée par ses deux musiciens, Jules à la guitare et au piano, et Elie à la basse et aux machines notam- ment. Ensemble, ils mixent leur amour du rap avec des influences soul-funk et RnB, s’essayent au jazz, s’inspirent de musiques brésiliennes, d’électro… Il en ressort un son organique, teinté de groove, sur lequel la voix envoûtante de Brö navigue au gré de ses flows riches en mélodies.

– VIANNEY

Vianney de retour avec «N’attendons pas», véritable hymne à la vie et aux passions qui nous animent ! Avec ses tubes affutés en poche, armé de sa guitare, il veut la chaleur des salles à dimension humaine pour retrouver son public à travers la France… C’est donc avec impatience que l’artiste rêve de renouer avec son public et l’énergie de la scène, la fougue des salles… Son nouvel album promet déjà un spectacle flamboyant, espiègle, familial et toujours plus chaleureux.

Vendredi 1er juillet :

– ALDEBERT

Elle continue d’apposer son empreinte, la déferlante “Enfantillages” ! Fédératrice et populaire. Saine et intelligente. Poétique et ludique. Consciente et aventureuse. Une montée crescendo amorcée en 2008, pour un projet conçu initialement pour n’être qu’une parenthèse, et qui a trouvé son point culminant il y a deux ans avec une quarantaine de Zénith au taux de remplissage insolent. De l’abnégation, du bouche-oreille carburant au super, du pouvoir de séduction : Aldebert additionné les succès comme le Petit Poucet les cailloux.

En chiffres, c’est 700 000 albums, 800 concerts, le million de spectateurs et des écoutes streaming à neuf chiffres. Plus qu’une référence jeune public, un pilier, un refuge. Il y a, bien sûr, l’homme : chef de meute volontaire, habile et agile des mots, mélodiste globe-trotter, maître de cérémonie félin et bon camarade à l’humeur égale (comme dans la vie, diront ceux qui le côtoient de près).

– D’autres artistes à venir !

Samedi 2 juillet :

– BIGFLO & OLI

Après leur pause de deux ans, les deux frères décident de commencer leur tournée par les festivals à taille humaine. Ces festivals par lesquels ils ont commencé et ainsi retrouver les sensations du début. L’album presque terminé… Ils préparent leur retour sur scène !

– D’autres artistes à venir !

+33 9 51 67 97 03 https://www.3sourcesfestival.fr/

© Le Bruit Qui Pense

Stade Municipal Jean Bouloumié 1009 Avenue Georges Clemenceau Vittel

dernière mise à jour : 2022-03-15 par