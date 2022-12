FESTIVAL LES 3 ÉLÉPHANTS Laval Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne Laval Mayenne EUR « ́ ́ ’ ’ , ’ œ . ’ . » Les 3 éléphants est un festival de musiques actuelles et d’arts de la rue qui investit le centre-ville de Laval chaque année au mois de mai. Le festival est porté par l’association Poc Pok qui gère également la scène de musiques actuelles du 6PAR4 à Laval ainsi que Monte Dans L’Bus, festival pour enfants. Les premiers artistes en tête d’affiche…

· Tiakola

· Suzane

· Guts DJ Set

· Birds in Row

· Winnterzuko

· Mouse Party x Mehdi Maïzi INFOS PRATIQUES :

– Lieu : Scène principale Place de Hercé || Le Club du Jardin : une autre scène sera au coeur du Jardin de la Perrine || Le Bistrot : espace restauration dans la cour du Zoom avec d’autres activités || L’Arene : la salle polyvalente deviendra un véritable night club pour accueillir les sets de fins de soirées.

– Date : du 10 au 14 mai 2023. La partie payante du festival qui accueille les principaux concerts se déroule le vendredi 12 et samedi 13 mai Place de Hercé sur 3 scènes : La Place, L’Arène et Le Club du Jardin

– Animation :

· Musique : 60% des propositions artistiques sont gratuites.

· Arts de la rue : des spectacles d’arts de la rue sont prévus du mercredi au dimanche. Ils sont gratuits et auront lieu principalement en journée dans différents lieux du centre-ville de Laval : Esplanade du Château-Neuf, Lycée d’Avesnières, Lycée Ambroise Paré, Rue du Pont de Mayenne…

· Plus Plus : c’est une multitude de projets drôles, participatifs, innovants ou solidaires initiés par le tissu associatif local. 26e édition du festival : Les 3 éléphants Accueil Laval

