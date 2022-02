Festival l’Equipé.e – Edition #4 Les Plateaux Sauvages, 8 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mardi 08 mars 2022 au samedi 12 mars 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 16h00 à 23h00

payant

La notion de secret traverse, du fond des âges, la place des femmes dans la société. Qu’il soit désiré ou subi, il s’invite autant dans les débats de notre temps que dans la sphère intime. Pour la 4e édition du Festival l’Équipé·e, le secret est moteur de création et nous offre de redécouvrir deux territoires : le 20e arrondissement de Paris et Saint-Denis.

Un ensemble d’artistes – Tamara Al Saadi, Cécile Dumoutier, la ktha compagnie, Issam Rachyq-Ahrad, Alix Riemer, Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna – est invité à explorer ruelles, monuments et alcôves publiques pour en faire émerger une figure féminine, anonyme ou reconnue. Les secrets de ces explorations ont été confiés à deux autrices – Leïla Anis et Marie Dilasser – qui ont écrit six courts textes singuliers et joués par les artistes.

La langue et l’écriture, comme le lien entre les voix, comme le fil rouge d’une traversée de Saint-Denis à Paris.

À partir du 8 mars, nous vous invitons à partager, sur scène et in situ, ces trésors venant du fond des êtres et de la cité. Une semaine constellée de formes jouées pour mettre en lumière ce qui reste dans l’ombre.

Les Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières Paris 75020

