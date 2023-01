Festival Léon’Art Jazz – Jazz et poissonnade Plouescat Plouescat Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère 18ème édition du festival sur le site emblématique des halles de Plouescat.

Repas poissonnade revisité, venez découvrir notre concept inspirant tout en ambiance « jazzie ».

Repas poissonnade revisité, venez découvrir notre concept inspirant tout en ambiance « jazzie ».

Notre concept unique engendre une ambiance très décontractée avec un public transgénérationnel dans un site d' exception. yves.jezequel3@wanadoo.fr +33 6 62 48 88 38

