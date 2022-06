Festival L’Envolée Espace de la Tour à Plomb, 26 juin 2022, Couëron.

2022-06-26

Horaire : 15:30 18:30

Gratuit : non Cette année, profitez du Festival L’Envolée encore plus longtemps avec les pass 2 jours, 3 jours et 4 jours aux tarifs dégressifs !Gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans. Les jeunes de 15 à 20 ans (qui résident en France) peuvent profiter de leurs crédits Pass Culture et réserver gratuitement leurs places pour les 4 jours du festival !Billetterie Tout public

Rendez-vous les 23, 24, 25 et 26 juin 2022 au pied de la Tour à Plomb, à Couëron pour la 9e édition du Festival L’Envolée ! Au programme : concerts, spectacles de rue, « p’tit village » de créateurs locaux et d’initiatives locales, lumières et vidéoprojections. Le déroulement du festival L’Envolée Jeudi, vendredi et samedi : soirées concerts, ponctuées d’interludes Dimanche : une après-midi dédiée aux spectacles Le dimanche, le festival L’Envolée propose aux familles, aux curieux, aux amoureux du spectacle vivant de venir partager avec nous une fabuleuse après-midi ! Le P’tit Village c’est un espace dédié aux créateurs de notre région et aux associations locales. Il sera accessible pendant toute la durée du festival. Programmation Jeudi 23 juin // 20h – 00h3020h20 – The Chapas (Blues Rock)21h40 – Parpaing Papier (Rock Power Pop)22h50 – La Cie Flamma (Spectacle de feu)23h15 – Bass Tong (Techno acoustique) Vendredi 24 juin // 20h – 1h20h20 – Danube (Electro-pop)21h15 – Les Diabolos Nantes (Catch de théâtre d’improvisation)22h – Solar Project (Afro-Disco Pop)23h30 – Lufunki (Afro Disco Tropical)Samedi 25 juin // 18h – 1h3018h15 – Héron & Duval (Blues indomptable)19h45 & 21h35 – Lentilles Saucisses (Fanfare du terroir nantais)20h25 – Teacher Jekyll (Electropical)22h20 – Balkanik Project (Rythmes endiablés des Balkans)23h45 – Lechapus (Plastic Party) Dimanche 26 juin // 15h30 – 18h3016h – Le Ballet Urbain (Spectacle comico-rythmique)17h10 – Marche & (C)rève (Farce maraîchère aux petits oignons) L’esprit du FestivalL’Envolée cultive l’esprit de convivialité et de partage. Il a pour vocation d’être un lieu de rencontre pour les habitants de Couëron et de ses alentours proposant une programmation pluridisciplinaire pour tous les goûts et pour tous les âges. Le festival s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’environnement en privilégiant les circuits courts, l’utilisation de produits biologiques, écologiques et naturels ainsi qu’en veillant à la réduction des déchets de cet événement. Le festival est l’occasion de mettre en valeur le site de l’Espace de la Tour à Plomb (ETAP) et de faire rayonner la ville, tout en proposant aux Couëronnais un événement festif et culturel. Plus d’infos Billetterie

Espace de la Tour à Plomb Couëron 44220

02 40 38 51 87 culture@mairie-coueron.fr https://www.lesluciolesassociation.fr/programmation-festival-lenvolee/