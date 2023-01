Festival » L’Emoi des Mots »: Théâtre musical Heugas Heugas Catégories d’Évènement: Heugas

Festival » L’Emoi des Mots »: Théâtre musical Heugas, 10 février 2023, Heugas . Festival » L’Emoi des Mots »: Théâtre musical 4 place Gelouse Salle du Foyer Rural Heugas Landes Salle du Foyer Rural 4 place Gelouse

Landes 0 0 EUR « Opus » spectacle du Barber Shop Quartet. Du burlesque, des voix à capella, du mime, des bruitages époustouflants, un délire vocal humoristique génial. « Opus » spectacle du Barber Shop Quartet. Du burlesque, des voix à capella, du mime, des bruitages époustouflants, un délire vocal humoristique génial. +33 5 58 57 81 77 Municipalité de Heugas Salle du Foyer Rural 4 place Gelouse Heugas

