Var

Festival LEGO La Londe-les-Maures, 2 avril 2022, La Londe-les-Maures.

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-03 19:00:00
Résidence Odalys 395 boulevard de la plage de l'Argentière

EUR 3
L'association Récréabrick83 vous propose lson 3éme festival Lego les 2 et 3 avril 2022. Un évènement culturel et festif à La Londe les Maures, autour des Lego, ces petites briques danoises que les enfants, mais aussi les adultes, aiment tant !

