FESTIVAL L’EFFET MER Gruissan, dimanche 7 juillet 2024.

FESTIVAL L’EFFET MER Gruissan Aude

L’été à Gruissan s’illumine avec L’Effet Mer , le festival qui mêle aventures aquatiques et vibrations musicales sur le port. Parcours gonflables défiant les flots, chasse au trésor en bateau électrique pour les âmes d’explorateurs, et concerts sous un ciel constellé promettent éclats de rire et danses endiablées. Gruissan se métamorphose, invitant à une célébration où l’eau et la musique tissent ensemble des souvenirs mémorables. Ne manquez pas cette escapade estivale, véritable hymne à la joie et à la convivialité. L’Effet Mer une immersion dans le frisson de l’aventure et le partage de mélodies envoûtantes. C’est une invitation à la découverte, à l’amusement partagé, au rythme des vagues et des notes qui s’entrelacent pour écrire l’été de Gruissan.

19h CONCERT Celtic tramps

Naviguant entre la Lorraine et l’Irlande, le groupe manie les codes de la musique populaire pour une performance revigorante.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 11:00:00

fin : 2024-07-07

Gruissan 11430 Aude Occitanie

L’événement FESTIVAL L’EFFET MER Gruissan a été mis à jour le 2024-03-28 par A.D.T. de l’Aude / OT Gruissan