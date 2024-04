FESTIVAL L’EFFET MER Gruissan, samedi 6 juillet 2024.

L’été à Gruissan s’illumine avec L’Effet Mer , le festival qui mêle aventures aquatiques et vibrations musicales sur le port. Parcours gonflables défiant les flots, chasse au trésor en bateau électrique pour les âmes d’explorateurs, et concerts sous un ciel constellé promettent éclats de rire et danses endiablées. Gruissan se métamorphose, invitant à une célébration où l’eau et la musique tissent ensemble des souvenirs mémorables. Ne manquez pas cette escapade estivale, véritable hymne à la joie et à la convivialité. L’Effet Mer une immersion dans le frisson de l’aventure et le partage de mélodies envoûtantes. C’est une invitation à la découverte, à l’amusement partagé, au rythme des vagues et des notes qui s’entrelacent pour écrire l’été de Gruissan.

10h>13h 14h>18h ACTIVITÉS NAUTIQUES

Le célèbre parcours gonflable sur l’eau revient pour le plus grand plaisir de vos têtes blondes. D’autres surprises pour petits et grands vous attendent…

CONCERT Golden Parachute à 21h30

Dans un style ragga folk sur-vitaminé et divertissant, ce spectacle raconte les aventures de l’équipage, déterminé et un poil éméché, d’un navire pirate partant en mer en quête d’une vie meilleure.

Gruissan 11430 Aude Occitanie

L’événement FESTIVAL L’EFFET MER Gruissan a été mis à jour le 2024-03-27 par A.D.T. de l’Aude / OT Gruissan