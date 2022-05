FESTIVAL L’EFFET MER Gruissan Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Gruissan

FESTIVAL L’EFFET MER Gruissan, 2 juillet 2022, Gruissan. FESTIVAL L’EFFET MER Gruissan

2022-07-02 – 2022-07-03

Gruissan Aude Gruissan 2 et 3 juillet en journées et soirées au port : Il est le rendez-vous qui marque le début de l’été à Gruissan. Cette grande fête au cœur du port réveille des envies de concerts et d’apéritifs entre copains. C’est aussi un moment où les enfants peuvent se délecter d’une glace à l’italienne vanille-fraise, s’amuser à des ateliers ou tournoyer sur un manège en bois. Une batucada animera les quais et laissera place à des concerts en fin de journée lorsque vous serez en train de picorer quelques tapas à la terrasse de votre bar/restaurant favori. Samedi, le groupe Libertalia vous embarque sur son flibustier et dimanche, le célèbre groupe local les Rats Cordés ambiancera la place des Menhirs avec ses reprises festives. Samedi et dimanche

11h / 18h : jeux, manège et musique de rue

Samedi

21h45 : concert Libertalia (rock, folk, celtique)

Dimanche

19h : concert les Rats Cordés +33 4 68 49 09 00 http://www.gruissan-mediterranee.com/ Gruissan

dernière mise à jour : 2022-05-03 par A.D.T. de l’Aude / OMT Gruissan AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDEAGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDE

Détails Catégories d’évènement: Aude, Gruissan Autres Lieu Gruissan Adresse Ville Gruissan lieuville Gruissan Departement Aude

Gruissan Gruissan Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gruissan/

FESTIVAL L’EFFET MER Gruissan 2022-07-02 was last modified: by FESTIVAL L’EFFET MER Gruissan Gruissan 2 juillet 2022 Aude Gruissan

Gruissan Aude