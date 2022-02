Festival Leff Dance ! Châtelaudren-Plouagat, 23 mars 2022, Châtelaudren-Plouagat.

Festival Leff Dance ! Châtelaudren-Plouagat

2022-03-23 – 2022-03-26

Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor Châtelaudren-Plouagat

Scène de territoire pour la danse en Bretagne, la saison culturelle de Leff Armor communauté vous propose Leff Dance ! un nouveau rendez-vous dédié à toutes celles et ceux qui souhaitent entrer dans la danse.

Un festival pour se mettre en mouvement, réveiller les corps, toutes les physionomies, les mettre en jeu et en joie à l’éveil du printemps. Un temps pour la danse, les danses dont les formes diverses ouvrent nos imaginaires, révèlent l’inattendu, font surgir l’émotion bien souvent là où on ne l’attend pas.

Une programmation pour tous les publics fait de spectacles, de films, une exposition, un atelier de danse parents-enfants et des présentations de travaux d’élèves.

Afin d’assurer une meilleure présence artistique sur le territoire, nous avons souhaité que cette saison culturelle se développe davantage hors des murs du pôle culturel basé à Châtelaudren-Plouagat. Dans ce souci de proximité, Leff Dance ! se déploiera, en plus des espaces du Petit Écho de la Mode et du Moulin de Blanchardeau, dans 10 communes de Leff Armor communauté, chacune partenaire de l’événement.

Un pass avantageux vous permet d’accéder à l’ensemble des propositions de cette première édition que nous vous souhaitons riche en instants uniques à vivre ensemble, pour une culture vivante qui nous rassemble.

Et pour que tout le Leff Dance !

Jean-Michel Geffroy

Président de Leff Armor communauté

Joël Heuzé

Vice-Président chargé du Développement culturel

Informations et réservations :

Le Petit Echo de la Mode

2 rue du maillet

22170 châtelaudren-plouagat

02 96 79 26 40

lpem@leffarmor.fr

Châtelaudren-Plouagat

