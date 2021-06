FESTIVAL « LECTURES AUX ANIMAUX » Saint-Rémy-du-Val, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Saint-Rémy-du-Val.

FESTIVAL « LECTURES AUX ANIMAUX » 2021-07-23 – 2021-07-25 Logis de Moullins La basse cour du moulin

Saint-Rémy-du-Val Sarthe

10 20 EUR L’association Art & Fléchir, basée à Saint-Rémy-des-Monts près de Mamers, et la Compagnie Les Tréteaux de la Velue, située à Gréez-sur-Roc près de La Ferté-Bernard, organisent la deuxième édition du festival de « Lectures aux Animaux ».

Ce festival se déroulera du 23 au 25 juillet 2021 au Logis des Moullins à Saint-Rémy-du-Val, près de Mamers dans le département de la Sarthe.

Pendant trois jours, le public pourra écouter des lectures interprétées sur scène par Virginie Lemoine, Jean-Paul Bordes, Emilie Cazenave et Cédric Carlier.

Le programme du festival sera complété par des conférences, données par Jean-Léo Dugast et Jean-Philippe Noël, ainsi que des expositions.

Tarifs : 20€ la journée/adulte et 10€/jour/enfant, pass festival adulte : 50€ et pass enfant : 20€

Billetterie disponible sur le site Hello Asso

+33 6 16 86 59 74 https://www.facebook.com/lecturesauxanimaux/

