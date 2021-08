Bonneval-sur-Arc Bonneval-sur-Arc Bonneval-sur-Arc, Savoie Festival l’Ecot Musical – Animations éco-responsables Bonneval-sur-Arc Bonneval-sur-Arc Catégories d’évènement: Bonneval-sur-Arc

Festival l’Ecot Musical – Animations éco-responsables Bonneval-sur-Arc, 10 août 2021, Bonneval-sur-Arc. Festival l’Ecot Musical – Animations éco-responsables 2021-08-10 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-11 18:00:00 18:00:00

Bonneval-sur-Arc Savoie Rendez-vous les 2 jours de 14h à 18h, à la Pierre-Fendue, pour découvrir les éco-animations et stands proposés sur les thèmes de l’hydro-électricité, la savonnerie artisanale, la pose de lauze, la gestion des ressources en eaux, la faune et la flore… info@hautemaurienne.com https://www.bonneval-sur-arc.com/ dernière mise à jour : 2021-08-02 par

