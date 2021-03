Cognac Cognac Charente, Cognac Festival LEC Cognac Catégories d’évènement: Charente

Cognac

Festival LEC, 19 novembre 2021-19 novembre 2021, Cognac. Festival LEC 2021-11-19 – 2021-11-21 rue du XIV Juillet Centre de Congrès La Salamandre

Cognac Charente Cognac Le LEC Festival vous donne rendez-vous chaque année à Cognac le troisième week-end de novembre, du jeudi au dimanche, pour quatre jours de festivités littéraires ! contact@litteratures-europeennes.com +33 5 45 82 88 01 http://www.litteratures-europeennes.com/ Le LEC Festival vous donne rendez-vous chaque année à Cognac le troisième week-end de novembre, du jeudi au dimanche, pour quatre jours de festivités littéraires !

Détails Catégories d’évènement: Charente, Cognac Autres Lieu Cognac Adresse rue du XIV Juillet Centre de Congrès La Salamandre Ville Cognac