Festival Le Vent Se Lève à Job Espace Job, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Toulouse.

Festival Le Vent Se Lève à Job

du samedi 10 juillet au dimanche 11 juillet à Espace Job

### Le Festival Le Vent se Lève à Job fête ses 10 ans au Vert ! La 10ème édition du Festival Le Vent Se Lève a lieu les 10 et 11 juillet au Jardin du Soleil d’Or à deux pas de l’Espace Job. La thématique cette année : Peut on encore compter sur l’éduc’ pop’ pour se libérer ? Ce festival se clôture [le mardi 13 juillet avec le Bal Populaire sur la Place Job](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/32830/Bal%20populaire%20républicain%20des%20Sept%20Deniers) ! Le collectif Job vous a concocté un super programme, toujours dans la distance et l’humour mais surtout du corrosif et du conscient. Vous allez pouvoir : Découvrir, Apprendre, Créer, Délibérer, Comprendre, Réagir, grâce à des conférences gesticulées, des ateliers, et des débats. ### Programme **Samedi 10 juillet ** * 14h – 17h : Théâtre forum multilingue – Arc en ciel Théâtre * 15h : Le débat qui bouscule – Les éduc’ pop’ vous en êtes où ? * 16h : Conférence Gesticulée – Tarifs 3/6/8 € – Retour vers le No Futur – Job * 18h30 : Apéro-concert – VRACK – Tzigane artisanal Ethno World Balkanic * 20h : Chorale Le nez dans le Ruisseau * 20h30 : Spectacle « Nous étions debouts et nous ne le savions pas » – l’Agit Théâtre – [Réservation gratuite](https://www.helloasso.com/associations/collectif-job/evenements/spectacle-nous-etions-debout-et-nous-ne-le-savions-pas-l-agit) **Dimanche 11 juillet ** * 10h : Marché Job animations – Aux Arts et Etc – Collectif de création d’actions et d’évènements artistiques multiformes/ Arc en ciel théâtre – Controverse publique * 12h30 : Pique-nique musical. Aux Arts et Etc., Chorale Le nez dans le Ruisseau * 14h : Théâtre Forum Ecole Citoyenne – [Réservation Gratuite](https://www.helloasso.com/associations/collectif-job/evenements/controverse-publique-contre-l-education-populaire-arc-en-ciel-theatre) * 15h : Conférence Gesticulée – Le coup de point n’est pas parti ou Le paradoxe de la légitimité de la violence dans les luttes avec Jean-Marc Jourdan – Tarifs 3/6/8 € – [Billetterie](https://www.helloasso.com/associations/collectif-job/evenements/conference-gesticulee-le-coup-de-poing-n-est-pas-parti-jean-marc-jourdan-2) * 17h30 : Évènement 2884 – L’imaginaire désirable – Collectif La Volte * 19h : Apéro concert – Les Gaillards d’avant – Folk du monde itinérant et festif **Tout au long du festival,** de nombreuses animations à découvrir seul, entre amis ou en famille : * La boîte à secrets : « A quoi ça te fait penser ? » * Le labyrinthe de la transformation : « Un rêve ou une colère… jusqu’où va-t-il/va-t-elle nous amener ? » * La machine à réflexion : Le hasard te donne une info ou te pose une question ou te demande de faire une action… ! * Coupe/colle : Découpe et colle pour créer ta vision d’un avenir désirable… * Expos quiz : Seul ou en équipe, marquer des points certes mais…. * Trajectoires d’actions : 10 ans / 20 ans déjà : Collectif Job, Mix’art Myrys * De la théorie romanesque à la réalité : Le lancer de pavé * Chants de luttes : Sans prétention mais avec passsssssion, on chante ensemble ! * Espaces tranquilité/lecture : hamacs, bouquins…. * Espace jeux enfants, pétanque, ping-pong… ![]() ### Plus d’infos [Site du Collectif Job ](http://www.collectif-job.com/edition-2021/) [Page Facebook de l’évènement](https://www.facebook.com/events/1264580207273234/) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 10 juillet à partir de 14h et dimanche 11 juillet à partir de 10h * Jauge limitée, port du masque obligatoire * Restauration et buvette sur place * Spectacles et concerts assis sur l’herbe

Participation libre mais nécessaire

Culture

Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T00:00:00 2021-07-10T23:59:00;2021-07-11T00:00:00 2021-07-11T23:59:00