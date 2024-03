Festival le Val des légendes Veillée contée avec Ozégan, le monde de Médèle et Tortequesne Auberge du Val sans retour Tréhorenteuc, samedi 20 avril 2024.

Plongez dans l’univers envoûtant de Brocéliande avec une expérience immersive où la gastronomie et les contes se mêlent pour une soirée inoubliable dans les méandres de la forêt et de sa féerie.

Il était une fois un temps où les dragons sillonnaient les cieux et où les chevaliers brandissaient leurs épées flamboyantes. Dans cette contrée où les légendes prennent vie et les secrets des temps oubliés se dévoilent, immergez vous le temps d’un festin déambulatoire dans les univers de trois conteurs Ozégan, Katia du monde de Médèle et Tortequesne.

Réservation obligatoire. Repas végétarien inclus (Houmous de betterave Gratin de blettes et salade Far breton). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 18:30:00

fin : 2024-04-20 21:00:00

Auberge du Val sans retour 5 rue de Brocéliande

Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne lacompagnievalmorgan@gmail.com

