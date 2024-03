Festival le Val des légendes Tréhorenteuc, samedi 20 avril 2024.

Festival le Val des légendes Tréhorenteuc Morbihan

Plongez dans l’univers envoûtant de Brocéliande avec la Compagnie du Val Morgane pour la première édition de notre festival médiéval fantastique!

Pendant deux jours, découvrez les créations des artistes, illustrateurs, artisans, détendez-vous au son de la harpe et amusez-vous lors d’une veillée contée avec banquet ! De nombreuses autres animations auront lieu tout au long du weekend concours de dessins, maquillage fantastique, théâtre d’improvisation…

La compagnie du Val Morgane a pour vocation la promotion des arts, des légendes, des savoir-faire artisanaux, des patrimoines naturels et architecturaux, et plus globalement de la culture, de l’histoire et de l’imaginaire sur le pays de Brocéliande. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-21

Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne lacompagnievalmorgan@gmail.com

L’événement Festival le Val des légendes Tréhorenteuc a été mis à jour le 2024-03-21 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande