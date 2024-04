Festi’val « le val des Impromptus » Redon, vendredi 3 mai 2024.

Festi’val « le val des Impromptus » Redon Ille-et-Vilaine

C’est une belle aventure humaine et artistique ce festi’Val « Le Val des Impromptus ». Fabriqué avec voisins, potines et copains, c’est un passe-muraille ce festoche qui va s’accrocher aux murs, parcourir la rue, s’inviter dans les jardins et les salons. Autour des notes, des mots et des corps…

Il ne manque que vous. à bientôt ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 18:00:00

fin : 2024-05-05 20:00:00

90 Rue du Val

Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

