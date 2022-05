Festival “Le Tremplin des 100 vallées” avec les Tambours du Bronx, 7 avril 2022, .

Festival “Le Tremplin des 100 vallées” avec les Tambours du Bronx

2022-04-07 – 2022-05-22

EUR Après le succès des deux premières éditions, le Tremplin des Cent Vallées organisé par l’Association Jeunesse Arts et Loisirs (AJAL) en partenariat la Mairie de Naucelle fait son grand retour en 2022.

Il a pour objectif de développer la culture en milieu rural en accompagnant la pratique des groupes amateurs et émergents du territoire aveyronnais.

Les inscriptions ouvertes du 7 avril au 22 mai :

Elles sont ouvertes aux artistes et groupes aveyronnais auteurs de compositions propres.

Les formations seront sélectionnées selon deux catégories :

– la catégorie aguerri s’adresse aux artistes avec un minimum d’expérience de la scène,

– la catégorie espoir s’adresse aux formations naissantes n’ayant fait que peu ou pas de concert.

6 formations se produiront à Naucelle le Jour J, en première partie des Tambours du Bronx :

Le jury valorisera l’originalité, la créativité et la qualité artistique des morceaux proposés.

Les lauréats des 2 catégories seront ensuite accompagnés durant un an et bénéficieront chacun :

– d’une résidence visant à développer leur présence scénique ;

– d’un accompagnement visant, s’ils le souhaitent, à engager une dynamique professionnalisante (accompagnement administratif, juridique, communication, booking,…) ;

– d’une date sur l’une des manifestations de l’AJAL (Soft’R Festival 2023, Fête & Détours de la Lumière 2022 ou Roots’Ergue 2022, concerts dans le cadre du projet “Musiques Itinérantes en Pays Ségali”).

Les Tambours du Bronx, parrains de cette édition :

Depuis 1987, Les Tambours du Bronx donnent un sens à l’expression art vivant : l’énergie, le flux, la vie même émane du jeu de cette bande à 16 têtes qui, loin de laisser de marbre, fascine et submerge. Leur nombre, leur élan et leurs influences sculptent une musique énergique et tranchante.

Artistes-musiciens, inscrivez-vous ! Habitants d’un jour ou de toujours, laissez-vous porter par le rythme !

AJAL

