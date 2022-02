Festival • Le Temps d’une Lune Le Grand Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Festival • Le Temps d’une Lune Le Grand Sud, 10 avril 2022, Lille. Festival • Le Temps d’une Lune

Le Grand Sud, le dimanche 10 avril à 15:00

Déjà la 6e édition du « Temps d’une Lune », le festival désacralisé se tenant pendant le mois du Ramadan et organisé par Attacafa. Passez une après-midi festive et poétique en famille : écoutez, dansez, créez et rêvez… Une journée exceptionnelle qui se terminera par Le Grand Bal Raï : un concert-hommage aux grands standards du raï interprétés par la nouvelle génération.

Gratuit

Une après-midi festive de contes et musiques en Famille Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille Lille-Sud Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T15:00:00 2022-04-10T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Le Grand Sud Adresse 50 rue de l'Europe, 59000 LILLE Ville Lille lieuville Le Grand Sud Lille Departement Nord

Le Grand Sud Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Festival • Le Temps d’une Lune Le Grand Sud 2022-04-10 was last modified: by Festival • Le Temps d’une Lune Le Grand Sud Le Grand Sud 10 avril 2022 Le Grand Sud Lille lille

Lille Nord