Festival le Temps des Guitares Soirée du mercredi Théâtre de Verdure Puy-l’Évêque, mercredi 31 juillet 2024.

Soirée Idylle

Lea Desandre & Thomas Dunford

Début des concerts à 21h (accès aux concerts à partir de 20 h 30).

» Leur spectacle, c’est la traversée de trois siècles de musique pour découvrir les « tubes » de chaque époque ! à l’occasion de la sortie de leur CD « Idylle »

Elle arrive presque en courant dans une grâce incarnée. Il suit, naturel et mutin. Et lorsqu’ils entonnent avec humour Ma bergère est tendre et fidèle de Michel Lambert, c’est un vent de fraîcheur juvénile et joueuse qui s’installe… »

Le mot « idylle », qui évoque une expérience heureuse et tranquille, provient de la Grèce antique et de la poésie sur un thème pastoral. Lea Desandre et Thomas Dunford tissent un fil thématique et musical entre les époques et les styles.

Thomas Dunford, déjà invité au festival en 2019 en duo avec Jean Rondeau est à l’origine de l’ensemble tonitruant « Jupiter » et joue dans le monde entier avec les plus grands ensembles baroques actuels. Il revient cette année avec Lea Desandre, lauréate HSBC 2016 de l’Académie du festival d’Aix, révélation des Victoires de la musique 2017 et nommée aux victoires 2024.

​ 15.815.8 15.8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31 21:00:00

fin : 2024-07-31

Théâtre de Verdure Place Boizard

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie

L’événement Festival le Temps des Guitares Soirée du mercredi Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2024-03-13 par OT CVL Vignoble