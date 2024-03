Festival le Temps des Guitares Soirée du mardi Théâtre de Verdure Puy-l’Évêque, mardi 30 juillet 2024.

Soirée Flamenca

1ère partie Virgile Barthe

2ème partie Yerai Cortés et Ismael De la Rosa

Début des concerts à 21h (accès aux concerts à partir de 20 h 30).

Première partie :

Virgile Barthe est un guitariste toulousain ayant appris auprès de Samuel Chicharro, Benoît Albert et Olivier Chassain. À 16 ans il remporte le concours Drôme de guitares (catégorie -18 ans) et termine deuxième au concours d’Albi.

C’est à 17 ans qu’il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Depuis, il enseigne la guitare au conservatoire de Saint-Maurice et a remporté d’autres concours internationaux comme ceux des festivals du Béarn et de Paris.

Deuxième partie

Je donne tout à travers ma voix pour que le public en face de moi ressente ce que je ressens en chantant . Ismael De La Rosa.

Yeray Cortés est l’étoile montante de la guitare flamenca. Nous aimons la clarté de son jeu, la forme de ses improvisations, ses silences dramatiques … ! 15.815.8 15.8 EUR.

Théâtre de Verdure Place Boizard

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie

