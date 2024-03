Festival le Temps des Guitares Soirée du dimanche Théâtre de Verdure Puy-l’Évêque, dimanche 28 juillet 2024.

Soirée brésilienne Choeur Askesis & Eduardo Lopes

Début du concert à 21h (accès aux concerts à partir de 20 h 30).

Spectacle La Tresse

La musique brésilienne telle qu’elle est aujourd’hui un métissage flamboyant où musique indigène se mêle aux influences européennes et africaines… spectacle du choeur Askesis dirigé et imaginé par le brésilien Eduardo Lopes avec le Duo Bensa-Cardinot et Denis Poras 8 chanteurs, 1 piano, 3 guitares, 1 flûte traversière…

Plongez au coeur de la musique brésilienne telle que vous ne l’avez jamais entendue ! 15.815.8 15.8 EUR.

Début : 2024-07-28 21:00:00

fin : 2024-07-28

Théâtre de Verdure Place Boizard

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie

