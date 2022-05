Festival le Temps des Guitares 2022 : Guitares Romantiques et Duo de Cymbalums

Festival le Temps des Guitares 2022 : Guitares Romantiques et Duo de Cymbalums, 29 juillet 2022, . Festival le Temps des Guitares 2022 : Guitares Romantiques et Duo de Cymbalums

A partir de 18h00 : Accueil, billetterie, buvette, luthier, cour de guitare, exposition 21h00 :

Première partie : Duo Odelia, Marie Sans et Alice Letort guitares romantiques

Le répertoire du duo Odelia est tantôt léger, rêveur, pétillant, théâtral. Alice Letort et Marie Sans jouent debout, leurs guitares romantiques de 1825 en bandoulière, un duo rare et plein de grâce ! Deuxième partie : CYMBIOSE, duo de deux cymbalums (instruments de la famille des cithares sur table) joués par Cyril Dupuis et Ludovit Kovak

246 cordes métalliques (123 par cymbalum) seront diaboliquement martelées au rythme effréné ou suave des morceaux tziganes ou d'inspiration populaire par les virtuoses du duo "Cymbiose", Cyril Dupuy et Ludovit Kovak. Cette année, toute l'équipe du festival vous attend pour 4 soirées de guitare classique et musique du monde du 28 au 31 juillet 2022, durant lesquelles se produiront quelques-uns des plus grands noms de la scène internationale.

246 cordes métalliques (123 par cymbalum) seront diaboliquement martelées au rythme effréné ou suave des morceaux tziganes ou d’inspiration populaire par les virtuoses du duo “Cymbiose”, Cyril Dupuy et Ludovit Kovak. Duo Cymbiose dernière mise à jour : 2022-04-18 par

