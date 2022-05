Festival le Temps des Guitares 2022 : Guitare Cubaine et Classique

2022-07-30 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-30 23:00:00 23:00:00 14 EUR A partir de 18h00 : Accueil, billetterie, buvette, luthier, cour de guitare, exposition 21h00 :

Première partie : Roberto CANO, guitare classique

Roberto Cano, né à La Havane, nous éblouira par ses interprétations brillantes du grand répertoire de la guitare. Émane de lui la musicalité, la grande gentillesse et l’humilité des grands musiciens ! Deuxième partie : Duo CARisMA : Magdalena Kaltcheva et Carlo Corrieri, guitares classiques

Le talent ! Le charisme ! Après avoir fait la première partie des concerts d'Andrea Bocelli, le duo CARisMA posera ses valises à Puy l'évêque pour nous offrir son charme hollywoodien et ses interprétations palpitantes. Cette année, toute l'équipe du festival vous attend pour 4 soirées de guitare classique et musique du monde du 28 au 31 juillet 2022, durant lesquelles se produiront quelques-uns des plus grands noms de la scène internationale.

Le talent ! Le charisme ! Après avoir fait la première partie des concerts d'Andrea Bocelli, le duo CARisMA posera ses valises à Puy l'évêque pour nous offrir son charme hollywoodien et ses interprétations palpitantes.

