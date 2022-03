Festival le Temps des Guitares 2022 : Guitare Classique, Flamenca & Percussions Puy-l’Évêque, 28 juillet 2022, Puy-l'Évêque.

Festival le Temps des Guitares 2022 : Guitare Classique, Flamenca & Percussions Théâtre de Verdure Place Boizard Puy-l’Évêque

2022-07-28 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-28 23:00:00 23:00:00 Théâtre de Verdure Place Boizard

Puy-l’Évêque Lot Puy-l’Évêque

14 EUR A partir de 18h00 : Accueil, billetterie, buvette, luthier, cour de guitare, exposition

21h00 :

Première partie : Raphaël Feuillâtre , guitare classique

Ouverture fracassante de notre 6ème édition avec le jeune virtuose Raphaël Feuillâtre ! Vainqueur du plus grand concours de guitare du monde, (Guitar Foundation of America) il est admiré pour ses interprétations spectaculaires et toujours très inspirées.

Deuxième partie : Alejandro Hurtado, guitare flamenca accompagné de David Dominguez aux percussions

Alejandro Hurtado a lui aussi remporté le plus grand prix existant dans le monde du flamenco, le Bordon Minero. Son jeu limpide et fulgurant, savant mélange, sera sublimé par l’excellent percussionniste David Dominguez, sollicité depuis 20 ans par les plus fameux musiciens flamenco.

Cette année, toute l’équipe du festival vous attend pour 4 soirées de guitare classique et musique du monde du 28 au 31 juillet 2022, durant lesquelles se produiront quelques-uns des plus grands noms de la scène internationale.

letempsdesguitares@gmail.com +33 6 40 66 64 92

