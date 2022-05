Festival le Temps des Guitares 2022 : Guitare Brésilienne

2022-07-31 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-31 23:00:00 23:00:00 14 EUR A partir de 18h00 : Accueil, billetterie, buvette, luthier, cour de guitare, exposition 21h00 :

Musicien brésilien, guitariste hors norme, improvisateur de génie, compositeur… Yamandu Costa est un phénomène qui ne laisse ni répit ni repos à sa guitare brésilienne à 7 cordes depuis ses 5 ans! On se l’arrache aux quatre coins du globe car son jeu est absolument unique, addictif et jubilatoire ! Cette année, toute l’équipe du festival vous attend pour 4 soirées de guitare classique et musique du monde du 28 au 31 juillet 2022, durant lesquelles se produiront quelques-uns des plus grands noms de la scène internationale. A partir de 18h00 : Accueil, billetterie, buvette, luthier, cour de guitare, exposition 21h00 :

