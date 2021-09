Gien-sur-Cure Gien-sur-Cure Gien-sur-Cure, Nièvre Festival Le Songe Sylvestre Gien-sur-Cure Gien-sur-Cure Catégories d’évènement: Gien-sur-Cure

Nièvre

Festival Le Songe Sylvestre Gien-sur-Cure, 10 septembre 2021, Gien-sur-Cure. Festival Le Songe Sylvestre 2021-09-10 18:00:00 – 2021-09-11

Gien-sur-Cure Nièvre Gien-sur-Cure Nièvre Festival Le Songe Sylvestre – Gien sur Cure (Lieu dit La Coupe Lyonnet).

Spectacles, concerts, animations nature, cueillette et cuisine sauvage. Vendredi dès 18h, samedi dès 9h.

Tout le programme à retrouver sur la page Facebook “Association Terrabitat”. +33 3 86 78 42 95 Festival Le Songe Sylvestre – Gien sur Cure (Lieu dit La Coupe Lyonnet).

Spectacles, concerts, animations nature, cueillette et cuisine sauvage. Vendredi dès 18h, samedi dès 9h.

Tout le programme à retrouver sur la page Facebook “Association Terrabitat”. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Gien-sur-Cure, Nièvre Autres Lieu Gien-sur-Cure Adresse Ville Gien-sur-Cure lieuville 47.13712#4.10008