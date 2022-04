Festival Le Soleil a rendez-vous avec PaQ’la Lune Accueil de Loisirs l’Observatoire ACCOORD Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Festival Le Soleil a rendez-vous avec PaQ’la Lune Accueil de Loisirs l’Observatoire ACCOORD, 22 avril 2022, Nantes. 2022-04-22

Horaire : 14:30 17:00

Gratuit : oui L’entrée est libre, chacun.e est invité.e à faire un don à l’association du montant de son choix. Inscription et réservation via la billetterie en ligne : www.helloasso.com Tout Public Pour clôturer les vacances de printemps et lancer la SAISON du Soleil attendue avec impatience (SAISON durant laquelle les animations de PaQ’la Lune se déroulent en extérieur, du mois de mai au moi d’octobre), PaQ’la Lune revient avec un tout nouveau temps fort : “Le Soleil a Rendez-vous avec PaQ’la Lune” du 22 au 24 avril 2022 ! Des artistes installés en Loire-Atlantique et dans le Maine-et-Loire vous invitent pendant trois jours de festival à découvrir une dizaine de spectacles produits exclusivement par PaQ’la Lune. Plongez dans notre univers le temps d’un week-end, invitez familles et amis pour un dernier moment de pause avant la fin des vacances. Accueil de Loisirs l’Observatoire ACCOORD Nantes Nord Nantes 44300 Accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Accueil de Loisirs l'Observatoire ACCOORD Adresse 4B Boulevard des Tribunes Ville Nantes Age maximum Tout Public lieuville Accueil de Loisirs l'Observatoire ACCOORD Nantes Departement Loire-Atlantique

Accueil de Loisirs l'Observatoire ACCOORD Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Festival Le Soleil a rendez-vous avec PaQ’la Lune Accueil de Loisirs l’Observatoire ACCOORD 2022-04-22 was last modified: by Festival Le Soleil a rendez-vous avec PaQ’la Lune Accueil de Loisirs l’Observatoire ACCOORD Accueil de Loisirs l'Observatoire ACCOORD 22 avril 2022 Accueil de Loisirs l'Observatoire ACCOORD Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique