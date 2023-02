Festival Le Roi Arthur 2023 LE MAFEU BREAL SOUS MONTFORT Catégories d’Évènement: Bréal-sous-Montfort

Festival Le Roi Arthur 2023 LE MAFEU, 26 août 2023, BREAL SOUS MONTFORT. Un spectacle à la date du 2023-08-26 à 00:00 (2023-08-25 au ). Tarif : 84.0 à 84.0 euros. L'AFRA présente Les 25, 26 et 27 août 2023, le Festival du Roi Arthur revient à Bréal-sous-Montfort pour une 12 ème édition, toujours aussi festive et riche en émotions. Le Roi Arthur, c'est 3 soirs de concerts à prix attractifs et des animations gratuites au Village du Roi Arthur en journée.

Détails Catégories d’Évènement: Bréal-sous-Montfort, Ille-et-Vilaine Autres Lieu LE MAFEU Adresse 35310, Bréal sous Montfort Ville BREAL SOUS MONTFORT Tarif 113.0-113.0 lieuville LE MAFEU BREAL SOUS MONTFORT Departement Ille-et-Vilaine

