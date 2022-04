FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX : THE GESUALDO SIX OWAIN PARK DIRECTION Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Mauges-sur-Loire EUR 17 20 Le deuil nous touche tous à un moment ou à un autre de notre vie, affectant chaque personne de manière différente. Ce programme tout d’intériorité et de recueillement explore les émotions liées à la perte mais aussi à l’espoir de surmonter le deuil, telles que les ont exprimées musicalement des compositeurs tels que Thomas Tallis, William Byrd ou Cristóbal de Morales à l’époque de la Renaissance, et beaucoup plus près de nous, des compositrices contemporaines telles que Donna McKevitt, Eleanor Daley ou Joanna Marsh. Le Rivage des Voix est un festival de musique vocale en hommage au grand écrivain Julien Gracq, né à Saint Florent, et à sa passion pour l’art lyrique. billetteriesdp@maugescommunaute.fr +33 2 41 75 38 34 http://www.osezmauges.fr/rivagedesvoix Le deuil nous touche tous à un moment ou à un autre de notre vie, affectant chaque personne de manière différente. Ce programme tout d’intériorité et de recueillement explore les émotions liées à la perte mais aussi à l’espoir de surmonter le deuil, telles que les ont exprimées musicalement des compositeurs tels que Thomas Tallis, William Byrd ou Cristóbal de Morales à l’époque de la Renaissance, et beaucoup plus près de nous, des compositrices contemporaines telles que Donna McKevitt, Eleanor Daley ou Joanna Marsh. Rue Charles de Renéville Abbatiale Mauges-sur-Loire

